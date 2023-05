Dramma in montagna, precipita in un dirupo e muore a 47 anni

Tragedia in montagna a Taronno di Sondalo, in Valtellina, sul versante che sta appena oltre i confini bresciani di Vezza d'Oglio, Valcamonica: il 47enne Andrea Credaro ha perso la vita precipitando nel vuoto per diversi metri mentre percorreva il Sentiero 13 in località Piata Piacena. Si era diretto in zona nel pomeriggio di mercoledì, subito dopo il lavoro: era un grande appassionato di minerali e pare ne stesse cercando alcuni proprio lungo il sentiero.

La tragedia

Andrea Credaro in serata non ha più fatto ritorno a casa, né ha contattato i familiari: per questo è stato lanciato l'allarme. Le ricerche sono partite già nella serata di mercoledì, ma senza esito: poi giovedì mattina il tragico epilogo. I tecnici del Soccorso Alpino della delegazione di Bormio, il soccorso alpino della Guardia di Finanza e l'elisoccorso di Trento hanno infatti individuato il corpo del 47enne, ormai senza vita.

Non facili le operazioni di recupero, che hanno coinvolto anche i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Sondrio. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Tirano, ma non ci sarebbero ormai più dubbi sulla dinamica. La salma, dopo i dovuti accertamenti medico-legali, è già stata riconsegnata alla famiglia.

Il funerale

Il povero Andrea riposa nella Casa funeraria Sof di Sondrio. Abitava a Poggiridenti con la famiglia: lo piangono la compagnia Stefania e il piccolo Julian, la madre Gigliola, il padre Giulio, la sorella Cinzia, l'adorata nipote Sara, il cognato Gianluca con Eva e Thomas, i suoceri Fernanda e Giorgio, gli zii e i cugini, i colleghi della Secam, l'azienda per cui lavorava. I funerali saranno celebrati sabato pomeriggio alle 14.30 nella chiesa della Madonna del Lavoro di Poggiridenti Piano: alle esequie seguirà la cremazione.