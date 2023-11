Stroncato dalla malattia, muore a 54 anni: era padre di 4 giovani figli

Ucciso da una terribile malattia, a soli 54 anni. Questo il tragico destino di Andrea Bettariga: si è spento domenica 12 novembre in un letto d'ospedale, dopo aver combattuto contro un brutto male. Un nemico subdolo fronteggiato senza mai perdere il sorriso e la speranza, ma che - purtroppo- non è riuscito a sconfiggere.

Marito amorevole e padre presente e premuroso, così viene descritto dagli amici e dalle tante persone che in queste ore si sono strette attorno alla moglie Sara e ai loro quattro giovani figli. La notizia della sua prematura scomparsa si è diffusa rapidamente non solo a Rodengo Saiano, paese dove l'uomo viveva con la famiglia, ma anche nel quartiere cittadino di Torricella dove Bettariga era cresciuto.

Tra i tanti messaggi di cordoglio spicca quello delle figlie Giorgia, Gloria e Giulia e del figlio Gabriele che hanno scelto i celebri versi di "Canzone per un’amica" di Francesco Guccini per ricordare l’amato padre: "Voglio però ricordarti com'eri. Pensare che ancora vivi. Voglio pensare che ancora mi ascolti e che come allora sorridi". "Ti amerò per sempre", questo, invece, l’ultimo straziante addio della moglie.

Le esequie saranno celebrate domani, mercoledì 15 novembre, alle 16 nella chiesa di San Giovanni Antida del quartiere cittadino di Torricella.