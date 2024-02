La tragedia si è consumata poco dopo le 12 di sabato 10 febbraio, quando Andrea Bergamelli, un pilota dilettante bergamasco di 36 anni proveniente da Torre Boldone, ha perso la vita in un tragico incidente sul rettilineo del circuito "Ricardo Tormo" a Valencia. L'incidente ha coinvolto altri tre biker, gettando nel dolore il mondo delle corse.

Questo il comunicato ufficiale del circuito: "Dopo il grave incidente avvenuto a mezzogiorno di oggi, durante l’attività di Gully Racing, il Circuito Ricardo Tormo è spiacente di annunciare che il pilota amatoriale Andrea Bergamelli ha perso la vita. Il pilota italiano è stato coinvolto in un incidente multiplo a metà del rettilineo del circuito di Cheste. Bergamelli è stato immediatamente curato in pista ed è stato portato al centro medico del Circuito, dove è morto. Il Circuito Ricardo Tormo si rammarica profondamente per la perdita di Bergamelli e trasmette le proprie condoglianze alla famiglia, agli amici e all’organizzazione Gully Racing".