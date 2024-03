Morto sul colpo, dopo essere precipitato dal tetto di un capannone, sul quale stava lavorando con alcuni colleghi. Andi Rexhepi aveva solo 43 anni: di origine albanese, lavorava per la Mo.Ca.M di Piancogno da una decina di mesi ed era padre di una figlia di 16 anni.

La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi (martedì 12 marzo) all’interno dello stabilimento della Ghirardi Marmi di Carpenedolo: Rexhepi stava riparando il tetto del capannone, danneggiato dalla tempesta di grandine della scorsa estate, e installando alcuni pannelli termici quando, per cause da accertare, è caduto da un'altezza di circa 7 metri.

A lanciare l’allarme sono stati i colleghi, poco prima delle 8: la macchina dei soccorsi si è mossa rapida, ma per l’operaio non c’era, purtroppo, più nulla da fare. A chiarire la dinamica, ed eventuali responsabilità, saranno gli accertamenti dei carabinieri e dei tecnici dell’Asst del Garda.

In paese altri due incidenti simili

A Carpenedolo, negli ultimi cinque anni, si sono verificati altri due incidenti simili. Lo scorso 13 agosto il 32enne Lamsalahi Abdelhak, morì in ospedale, dopo 9 giorni di agonia: anche lui era precipitato dal tetto di un’azienda (La Nolli) mentre cercava di ripare i danni fatti dalla violenta grandinata. Nella stessa azienda, solo quattro anni fa ( il 28 agosto 2019) un incidente analogo costò la vita all'allora titolare, Dario Nolli, precipitato al suolo quando stava controllando i danni del maltempo sul tetto.

Andi Rexhepi è la quinta vittima nel Bresciano, dall'inizio del 2024, la sesta considerando i morti in itinere (ovvero che si stanno spostando da o per lavoro). Al bilancio già drammatico vanno aggiunti anche i 4 operai di origine africana, ma residenti nella nostra provincia, morti nel crollo del cantiere Esselunga a Firenze.

Landini: "Vera e propria strage, serve mobilitazione"

"La tragedia di questa mattina a Carpenedolo conferma purtroppo i dati sul settore edile diffusi da Inail: un terzo degli infortuni nei cantieri è determinato da cadute dall’alto, e la quota di infortunati di origine straniera è più elevata che nella media degli altri settori: rappresenta il 26% delle denunce e il 21% degli infortuni mortali” , si legge nella nota diffusa dalla Cisl Brescia.

"Una tragedia che continua perché non si sta intervenendo sulle ragioni che stanno producendo questo disastro. I provvedimenti che il governo ha preso fino a ora non vanno in questa direzione", ha dichiarato il segretario della Cgil, Maurizio Landini.

"È un sistema malato, che ha fatto prevalere la logica di una competizione del mercato sui diritti come elemento di crescita. Di fronte a quella che ormai è una vera e propria strage bisogna chiedere alle lavoratrici e ai lavoratori, ai cittadini e alle forze politiche di mobilitarsi. Non possiamo più lamentarci, bisogna agire e intervenire sulle cause concrete di questa strage", ha concluso Landini.

Cominelli: "Tragedia inaccettabile"

"Nell'esprimere la mia vicinanza alla famiglia dell'operaio deceduto questa mattina a Carpenedolo, voglio però ribadire che queste tragedie sono inaccettabili. È necessario intervenire attraverso una maggiore e più adeguata formazione e azioni di prevenzione e controllo", ha detto la consigliera regionale del Pd Miriam Cominelli.

"La Lombardia risulta la regione italiana con più incidenti, compresi quelli mortali. E Brescia, con 55 infortuni ogni milione di occupati, è maglia nera della Regione - prosegue Cominelli citando i dati dell'Osservatorio Vega Engineering - . Fatto che implica evidentemente l’esistenza di lacune, come è stato segnalato anche dalla Corte dei Conti nella sua analisi annuale ai documenti di bilancio. In questa legislatura abbiamo chiesto e ottenuto la Commissione d’inchiesta Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che deve aiutare ad agire al meglio per prevenire le morti bianche. La nostra volontà è quella di arrivare a costruire un protocollo con le buone pratiche da seguire, compresa la gestione del rischio, per lavoratori e datori di lavoro".