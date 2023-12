Nessuna traccia di Anastasia: è scomparsa da una settimana

Nessuna traccia di Anastasia Ronchi, la 16enne di Pavia scomparsa ormai da una settimana, dal 13 dicembre scorso. Quel giorno si è allontanata da casa e non vi ha fatto più ritorno: disperati gli appelli dei genitori sui social, rilanciati anche dall'associazione Penelope (l'Associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse) e dalla trasmissione di Rai 3 “Chi l'ha visto”. La ragazza è alta 1 metro e 72, capelli biondi ma tinti (in ricrescita sono castani) e sarebbe uscita di casa indossando un giaccone blu scuro, in spalle uno zaino viola.

Avvistata a Milano e Viareggio

Come riporta l'associazione Penelope, testimoni riferiscono di averla vista il 14 dicembre scorso a Viareggio, la città dove ha vissuto fino a pochi mesi fa. Ma prima di allora anche a Binasco, nel Milanese, e a Genova. Potrebbe essere già in Lombardia, dove si stanno concentrando le ricerche, in tutto il territorio regionale (antenne dritte anche nel Bresciano). Così sui social la sorella Micol Ronchi, nota speaker radiofonica: “Non ne siamo sicuro, ma non lasciamo intentata nessuna strada: Anastasia potrebbe trovarsi a Milano, in provincia di Milano o di Monza Brianza”.

L'appello della sorella su Instagram: “Io vorrei solo sapere che stai bene. Non so se hai mangiato, se ti sei lavata i denti, sei hai dormito bene, se hai cambiato le mutande, se ti sei tagliata le unghie, se hai letto un libro nuovo, se hai visto un figo in giro, se hai visto un paio di scarpe carine e tutto il resto. Io vorrei solo sapere che stai bene”.