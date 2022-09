Il dramma di Lucia: malore improvviso in casa, muore a soli 52 anni

Se n'è andata giovedì, improvvisamente. Un grave malore l'avrebbe colpita mentre era tra le mura della sua abitazione e a niente è servito il tempestivo allarme e la corsa dei mezzi di soccorso: per lei non c'è stato più nulla da fare. Inutili purtroppo i tentativi di far ripartire il suo cuore: Ana Lucia De Oliveira si è spenta a soli 52 anni.



La tragedia si è consumata nella casa di Montichiari dove viveva con il marito. Ana Lucia, per tutti 'Lucy', era molto conosciuta in paese, dove abitava da tempo e gestiva una lavanderia. La notizia della sua improvvisa e prematura scomparsa ha lasciato sgomenta la comunità: sono decine i messaggi di cordoglio e le testimonianze d'affetto affidate ai social.

"Ciao Lucy, te ne sei andata via in silenzio. E tu Dio dov'eri, perché te la sei portata via", scrive un'amica della donna. "Che fulmine a ciel sereno. Ciao gioia, ti ricorderò per il tuo sorriso luminoso e la solarità che trasmettevi", si legge ancora su Facebook. Sempre allegra e solare, così la 52enne viene descritta in paese: tutti la ricordano per il suo sorriso contagioso.



La salma della donna riposa alla casa funeraria Coffani di Montichiari, da dove, alle 8.45 di sabato, partirà il corteo funebre. L'ultimo saluto sarà celebrato nel Duomo della cittadina della Bassa.