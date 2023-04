Sopralluogo nella moschea di via Bonardi: Arpa sequestra lastre di amianto

A seguito della segnalazione effettuata nella giornata di ieri da un cittadino, circa una sospetta rimozione di coperture in amianto dal tetto del centro islamico di via Bonardi, a Brescia, l’Arpa - Agenzia regionale per la Protezione dell’ambiente – in collaborazione con la Polizia Locale di Brescia ha provveduto al sequestro delle lastre stoccate nel piazzale e al campionamento per la ricerca delle fibre di amianto. «Si tratta di deposito incontrollato di rifiuti – si legge nella nota di Arpa - che saranno classificati pericolosi nel caso in cui si confermerà la presenza del minerale».

Sul caso è intervenuto l’assessore (bresciano) regionale all’Ambiente, Giorgio Maione: «Un intervento richiesto dai residenti della zona a tutela della loro salute. Ringrazio gli operatori di Arpa per la rapidità dell’intervento. Materiali di quel tipo non possono essere maneggiati e soprattutto abbandonati».