Scompare da casa a 14 anni: ragazzina ritrovata dopo 6 giorni

È stata ritrovata, e sta bene, Amélie: la ragazzina di 14 anni era scomparsa da Padova martedì 19 settembre. Per sei giorni non aveva più dato sue notizie e la madre, Elena Barison, aveva anche condiviso un disperato appello sui social.

Un post condiviso migliaia di volte, anche nella nostra provincia: il cellulare della ragazzina, prima di essere spento, aveva infatti agganciato una cella telefonica nella zona della stazione ferroviaria di Brescia. Per questa ragione le ricerche delle forze dell’ordine, e non  solo, si sono concentrate anche e soprattutto nella nostra città .

Sei giorni d’angoscia, poi il lieto fine: nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 settembre la 14enne avrebbe suonato al campanello di casa ed è tornata tra le braccia della madre.

"Sono una donna, una mamma fortunata, lo so. Posso gioire per il ritrovamento e il ritorno di quella figlia scomparsa sei giorni fa.  Non è cosa scontata, né sono consapevole - scrive la mamma di Amélie su Facebook - . Oggi per la mia famiglia si conclude un capitolo fatto di immenso dolore e incertezza accompagnato da una costante e continua speranza, quella di poter tornare alla normalità . Una normalità fatta di abbracci, di carezze, e soprattutto la voglia di lasciarsi alle spalle questa brutta storia consapevole che proseguire, scrivere un nuovo capitolo non sarà facile".