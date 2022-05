Ambulatori aperti, esami anche di sera, di sabato e di domenica: si parte davvero

Tac, risonanza magnetica, mammografia, in orario serale durante i giorni infrasettimanali, di sabato e di domenica. Prende il via oggi, presso l'Ospedale Civile, la sperimentazione di 12 mesi che dà seguito alla Delibera Regionale n. 6279 dell'11 aprile, che interessa tutte le aziende sanitarie pubbliche della Lombardia. Per il momento, nella nostra provincia è solo il Civile ad aver attuato la direttiva.

Dopo alcune settimane necessarie per l'organizzazione del servizio - che non coinvolge solo medici e sanitari, ma anche personale amministrativo e di vigilianza - si parte con le prime prestazioni nel pomeriggio di oggi. Domani si replica, sempre nel pomeriggio, e da lunedì via anche agli esami in orario serale, dalle 20 alle 24.

I primi servizi che saranno aperti ai cittadini nelle nuove fasce orarie saranno quelli della diagnostica per immagini erogate dalle grandi attrezzature (tac, risonanza magnetica, mammografia). Per prenotare le prestazioni ambulatoriali è attivo il portale: https://prenota.asst-spedalicivili.it/