Venditore ambulante aggredisce l'agente che gli chiede i documenti: arrestato

Alta tensione in spiaggia. Nel pomeriggio di venerdì gli agenti del comando di Polizia locale della Valtenesi hanno dovuto fare i conti con un venditore ambulante violento, che ha reagito male alla richiesta di mostrare i documenti. Il caso, riportato sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi, è avvenuto alla spiaggia Romantica di Manerba del Garda.

I fatti. Due agenti erano impegnati in una normale operazione di controllo del territorio, in particolare in un servizio mirato di contrasto alla vendita abusiva o di merce contraffatta. Avvicinato l'ambulante, uno dei due agenti gli ha chiesto di mostrare i documenti, e per tutta risposta l'uomo dapprima si è rifiutato di farlo, poi ha spinto e malmenato l'agente, ferendolo. Bloccato a fatica, è stato portato al comando di Manerba e arrestato con l'accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Processato già nella mattinata di ieri, per direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto il rinvio a giudizio.

L'ambulante, un 60enne di origini straniere residente da anni in Valtrompia, è stato anche denunciato per la vendita di merce contraffatta e quindi multato per 3mila euro per l'attività di commercio senza autorizzazione. Per l'agente ferito, con lesioni al collo, alle braccia e alla schiena, dieci giorni di prognosi.