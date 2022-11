Ambra non si trova, ha solo 15 anni: "Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti"

C'è tanta apprensione a Ghedi per la scomparsa della giovanissima Ambra, 15 anni, di cui non si hanno notizie certe ormai da domenica sera. Si moltiplicano gli appelli anche sui social: secondo quanto riferito dai familiari, la ragazza avrebbe raggiunto in treno un'amica che abita a Brescia.

Scomparsa da Brescia

Dopo aver trascorso il pomeriggio in città, sarebbe stata accompagnata dalla stessa amica alla fermata dell'autobus in zona Sant'Anna, intorno alle 18.40. Ma pochi minuti più tardi il suo telefono si sarebbe spento, dopo essere rimasta comunque in contatto con la madre per tutto il pomeriggio (tramite Whatsapp).

E' alta circa 1 metro e 70: indossava pantaloni mimetici, un dolcevita nero e una felpa marrone. "Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti e vi preghiamo di fare girare il post", si legge su Facebook. Chiunque sappia o abbia visto qualcosa è pregato di contattare le forze dell'ordine.