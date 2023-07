Morto sacerdote, parroco per quasi 40 anni: due paesi in lutto

È morto lunedì 24 luglio don Amatore Guerini: classe 1939, avrebbe compiuto 84 anni il prossimo dicembre. Nato e cresciuto a Gardone Val Trompia è qui che sarà tumulato: la salma riposa nella chiesa di San Bartolomeo dove è stata allestita la camera ardente. Nella serata di martedì 25 luglio è prevista una veglia di preghiera in presenza del vicario per il clero Angelo Gelmini nella chiesa parrocchiale dove, alle 17 di mercoledì, il vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada celebrerà il funerale.

Chi era Don Amatore Guerini

Don Amatore Guerini venne ordinato sacerdote nel 1963: cominciò la carriera pastorale a Castegnato, dove fu curato per tre anni, poi lo stesso ruolo al villaggio Violino di Brescia e a Tavernole sul Mella. La prima esperienza da parroco fu a Ville di Marmentino, infine il trasferimento a Mairano: per ben 37 anni (dal 1979 al 2016) guidò la parrocchia del comune della Bassa.

Lutto cittadino

"Cittadino onorario e indimenticato parroco, ha accompagnato molte generazioni nel cammino spirituale. Possa la sua anima riposare in pace - si legge sui canali social del Comune di Mairano - Il sindaco e l’amministrazione Comunale, grati per il suo lungo servizio, si unisco al cordoglio di tutta la cittadinanza e dei familiari, annunciando che per mercoledì 26 luglio 2023, giorno dei suoi funerali, sarà proclamato in concomitanza il lutto cittadino sul territorio di Mairano".