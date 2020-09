Scappa di casa a 15 anni, genitori disperati: aveva organizzato una fuga d’amore

E’ stata ritrovata sana e salva, a poco più di 48 ore dalla sua scomparsa, la ragazzina di 15 anni di Barbariga che da giovedì aveva fatto perdere le sue tracce. Ai genitori aveva raccontato di aver raggiunto un’amica, che invece la stava semplicemente coprendo: la giovanissima Amanda - questo il nome della ragazza - aveva invece organizzato una fuga d’amore con un 21enne originario di Roma, conosciuto qualche settimana fa sui social.

I due sono stati intercettati dai carabinieri in un albergo di Ghedi: è qui che stavano trascorrendo un romantico weekend lontano da casa e dai genitori. Mamma e papà, disperati, si erano rivolti ai militari di Dello per denunciare la scomparsa della figlia: facile immaginare, nel buio di quegli attimi infiniti, la preoccupazione dei suoi familiari.

I carabinieri hanno risolto il caso in tempi rapidissimi: dopo aver ricostruito i primi spostamenti della giovane, grazie alle telecamere di videosorveglianza, hanno agganciato la cella telefonica del suo smartphone, individuando la sua posizione, appunto, in un hotel di Ghedi. Come da prassi, in casi come questi, la posizione del 21enne è attualmente al vaglio degli inquirenti: esclusa l'ipotesi del sequestro di persona.