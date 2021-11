Addio a Sonia, morta a soli 49 anni: "Eri una donna fantastica"

Sono giorni di lutto ad Alzano Lombardo. Dopo la triste notizia della scomparsa di Dalila Bianchi – la giovane barista morta improvvisamente a soli 28 anni – tutto il paese piange una giovane mamma, la 49enne Sonia Tironi spirata lunedì 22 novembre all’Hospice di Vertova.



Tironi viveva nella frazione di Monte di Nese con le sue due figlie Verdena ed Evelin. Tutti la ricordano come una donna forte e coraggiosa, da cinque anni stava lottando contro una brutta malattia. Era molto conosciuta, sia per il suo attivismo nel comitato delle feste di paese sia per la sua lunga militanza nella Lega: questa mattina si è svolto il rito funebre.

Tanti i messaggi di cordoglio: “Ho appena saputo che è venuta a mancare una mia amica, Sonia Tironi, una donna fantastica che da anni combatteva con un mostro maligno pur continuando a sorridere. Sorrideva nonostante le cure e tutto il resto, sorrideva e regalava serenità e positività a chiunque le stesse vicino”, scrive un amico.