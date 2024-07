Scossa di terremoto nella zona dell'Alto Garda. L'Ingv ha registrato un sisma di magnitudo 2.5 verso le 11.37 di ieri, domenica 7 luglio. L'epicentro è stato localizzato nel comune di Dro, l'ipocentro a una profondità di 10 km.



Si è trattato di una scossa di lieve entità – non si segnalano danni a cose o persone –, ma è stata avvertita dalla popolazione. Tantissimi i commenti sui social: "sentito bene; di solito non lo sento, essendo la mia una casa nuova", "sentito anche ad Arco", "frazioni di pochissimi secondi, un grande botto", "ero appoggiata alla staccionata e ballava".



Ricordiamo che il lago di Garda è situato in un'area molto complessa dal punto di vista geologico, nella quale ci sono faglie che seguono un andamento da Nord e Sud, relativamente attive. Nel 2004, un sisma di magnitudo 5.2 colpì il territorio compreso tra Salò e la Valsabbia, causando danni a numerosi edifici e lo sfollamento di circa 2000 persone.