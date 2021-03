Lavori per la realizzazione della Tav: l'autostrada A4 chiuderà per 8 ore

Il ponte abbattuto sull'A4 per far passare la Tav © Bresciatoday.it

Per lavori di realizzazione del tratto Brescia-Verona della Tav, sull'autostrada A4 verrà chiuso il tratto in entrambe le careggiate tra i caselli di Desenzano e Brescia Est (dal km 244+350 al Km 228+660), dalle 20 di domenica 7 alle 4 di lunedì 8 marzo 2021.



I viaggiatori diretti a Venezia verranno fatti uscire al casello di Brescia Est e, una volta convogliati nella Regionale 11, potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Desenzano.

Similmente, i viaggiatori diretti a Milano verranno fatti uscire al casello di Desenzano e potranno rientrare in A4 al casello di Brescia Est, sempre passando per la Regionale 11.



A partire della 20, inoltre, saranno chiusi lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Brescia Est e lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Desenzano.