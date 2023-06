Morto il proprietario, lo storico fioraio chiude dopo 60 anni di attività

Morto il proprietario, anche il negozio chiude per sempre: saracinesche abbassate per la mitica bottega Alloni Fiori di Via XX Settembre a Brescia. Nei giorni scorsi è mancato il suo storico patron: Alberto Brugnolo, originario di Padova ma dal 1965 titolare del negozio. Lunedì pomeriggio è stato celebrato il funerale: il corteo, partito dal Civile, prima di raggiungere la chiesa parrocchiale di Santa Maria della Vittoria si è fermato per un ultimo omaggio proprio in Via XX Settembre. Proprio davanti al negozio che fu di Alberto, che gli amici chiamavano “il principe dei fiori”.

Il negozio Alloni Fiori

Non un semplice negozio di fiori, ma un punto d’incontro tra la cultura e la bellezza della natura: questo il biglietto da visita di Alloni Fiori. Come detto dal 1965 guidato da Alberto Brugnolo: aveva messo a disposizione dei clienti nostrani la sua esperienza, maturata in Europa e in America. In particolare in Florida, la patria delle orchidee. Alloni Fiori è stato inoltre il primo negozio della città che, tramite Interflora, permetteva di inviare omaggi floreali in tutto il mondo.

Ha festeggiato i suoi 84 anni in ospedale, nell’abbraccio dei colleghi e dipendenti della sua bottega: “Ciao Alberto, ti ricorderemo per sempre. Tutti noi del negozio di auguriamo buon viaggio e ti ringraziamo per tutti gli insegnamenti che ci hai lasciato. Ti vogliamo bene”. Nessuno dopo Alberto: Alloni Fiori morirà con lui.