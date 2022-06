Allerta gialla per forti temporali e grandine: le zone più a rischio

Nuovi temporali in arrivo nel Bresciano, sperando che non portino danni come invece avvenuto domenica, soprattutto in città e nell'hinterland.

Possibilita? gia? dalla notte tra lunedì e martedì di locali rovesci sui rilievi e sulla pianura centro-occidentale lombarda, mentre nel pomeriggio i fenomeni tenderanno a essere maggiormente probabili sui settori orientali della regione. "Si evidenzia la possibilita? di fenomeni sparsi a carattere di rovescio o temporale su tutta la regione – scrive la Protezione Civile –, che risulteranno generalmente di debole o moderata intensita?. Riguardo la fenomenologia maggiormente probabile associata, si segnala la possibilita? di grandine di piccole dimensioni e precipitazioni localmente abbondanti (con cumulate massime fino a 30-50 mm/6h). Rinforzi da Nord sono attesi in serata su Prealpi Occidentali e da Nord-Est lungo le coste del Lago di Garda". Nel Bresciano, la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per laghi, prealpi e alta pianura.

Stando alle previsioni meteo dell'Aeronautica Militare, forti temporali sono attesi su Brescia dalle 5 alle 11 del mattino, con raffiche di vento fino a 50 km orari. Le precipitazioni più consistenti dovrebbero interessare la parte occidentale della nostra provincia, sempre dal primo mattino, soprattutto nel settore nord della pianura a ridosso delle Prealpi: per questa zona la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla.