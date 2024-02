Palpeggiamenti a bimbi e ragazzini: arrestato allenatore di calcio bresciano

Un allenatore di calcio bresciano è indagato (e già arrestato) per violenza sessuale aggravata ai danni di minori di 14 anni: ne dà notizia il Giornale di Brescia che riporta per sommi capi quanto sarebbe avvenuto nella Bassa Bresciana.



L’indagato in questione è un uomo di circa 40 anni: a suo carico sarebbero state presentate almeno 10 denunce, da parte di altrettante famiglie. I presunti abusi sarebbero avvenuti negli ultimi mesi dello scorso anno: una decina i bambini e i ragazzini (di età compresa tra i 10 e i 12 anni) che sarebbero state vittime delle attenzioni dell’allenatore.

Il coach bresciano sarebbe incensurato, sconosciuto alle forze dell’ordine: nei suoi confronti accuse pesanti, in particolare palpeggiamenti. Ma le indagini sono soltanto all’inizio: nel frattempo il 40enne è già stato arrestato e per lui sono scattati gli arresti domiciliari, in attesa di sviluppi giudiziari. Già sequestrati anche il suo smartphone, computer e altre apparecchiature elettroniche.