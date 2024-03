Finti contratti di luce e gas: l'allarme dalla Polizia Locale

Anticipano, via telefono, che passeranno nelle abitazioni per la sottoscrizione di contratti per energia elettrica e metano a prezzi vantaggiosi. Si tratta, invece, di una vera e propria truffa. Accade, negli ultimi giorni, sul lago di Garda, ne dà comunicazione la Polizia locale di Salò. Non si tratta certo di una novità, purtroppo, ma vista l'escalation di casi analoghi - l'ultimo, che stava per fruttare addirittura 60mila euro, solo pochi giorni fa - è bene fare attenzione.

«Stiamo ricevendo segnalazioni da Cittadini che in questi giorni vengono contattati telefonicamente per fissare appuntamenti per la sottoscrizione di contratti luce e gas a tariffe vantaggiose - comunica la Polizia locale salodiana -. Informiamo che nessuna ditta al momento ha presentato le previste comunicazioni per lo svolgimento di tale attività sul territorio comunale e pertanto è da ritenersi che sia in atto un’attività illegale. Si invitano i Cittadini a non aprire la porta di casa agli sconosciuti e a telefonare immediatamente a Polizia Locale (0365/522500) o Carabinieri (112).»