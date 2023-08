Uomo si chiude in casa con la madre e minaccia di far esplodere le bombole del gas

La palazzina è stata fatta evacuare, le attività dei dintorni sono state chiuse e la zona è stata delimitata da un cordone di sicurezza. Attimi di paura, questa mattina, a Chiari, dove un uomo che si è barricato in casa con l'anziana madre ha minacciato di fare esplodere alcune bombole del gas. L'allarme è scattato attorno alle 8:00.

La palazzina dove vive l'uomo è situata in via Avis, non distante dall'ospedale Mellini e da Villa Mazzotti. Sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti Vigili del fuoco, carabinieri ed ambulanza. Dopo avere delimitato la zona, i militari hanno fatto evacuare gli altri appartamenti della palazzina, i negozi e le attività della zona. Decine le persone spaventate, costrette a lasciare in fretta e furia le loro abitazioni o il loro lavoro.

In tutto l'allarme è durato circa un'ora: i carabinieri sono riusciti a far ragionare l'uomo, mettendolo in contatto anche con i suoi parenti, dopodiché ha aperto la porta di casa ed è stato preso in custodia dai sanitari. Una volta avuto accesso all'appartamento, i militari hanno constato che nell'abitazione non erano presenti bombole del gas. L'uomo, un 57enne con alle spalle precedenti problemi, è stato è stato successivamente arrestato con l’accusa di sequestro di persona.