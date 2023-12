Spunta bomba di 226 kg: il rischio è una nuova maxi-evacuazione

Un’altra bomba allo scalo ferroviario della Piccola velocità di Via Vergnano, dove già lo scorso settembre venne ritrovato un ordigno simile e per rimuoverlo in sicurezza fu necessario evacuare (temporaneamente) più di 500 residenti. Anche stavolta si trova a pochi metri dalla linea ferroviaria ad alta velocità. Una decisione non è ancora stata presa, ma è attesa a breve la convocazione di un tavolo tecnico in Prefettura.

La bomba è stata avvistata durante i lavori (in corso) allo scalo ferroviario. Come da prassi il cantiere è stato subito sospeso ed è stata avviato il protocollo di sicurezza previsto in questi casi: gli specialisti del X Reggimento Genio Guastatori di Cremona hanno già effettuato i primi sopralluoghi e ora si deciderà il da farsi. La zona è già stata isolata: ogni accesso è interdetto.

Un’altra bomba della Seconda guerra mondiale

L’ordigno in questione è una bomba da aereo della Seconda guerra mondiale, di fabbricazione americana e del peso di 500 libbre (l’equivalente di oltre 226 chilogrammi): sono le stesse dimensioni della bomba che venne ritrovata e fatta brillare a settembre, anche se quella era un ordigno britannico.

A fianco della bomba americana, sono stati trovati altri 10 ordigni, in gran parte granate di artiglieria, che però sarebbero già “fuori uso” e non destano alcuna preoccupazione. Saranno comunque rimosse e fatte brillare insieme alla bomba da oltre 2 quintali.