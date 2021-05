Manager bresciano morto in elicottero: ora si indaga per omicidio colposo

La Procura di Aosta, che indaga per omicidio colposo, ha disposto una perizia per accertare la dinamica e le responsabilità dell'incidente di ottobre, quando perse la vita il 59enne Alfredo Buda

Sono passati pochi mesi dalla tragedia di fine ottobre, che costò la vita al 59enne Alfredo Buda, manager della Iro spa di Odolo e residente a Castelmella: sull'accaduto è da tempo aperta un'indagine per omicidio colposo, e in queste ore la Procura di Aosta – titolare dell'inchiesta – ha disposto una perizia (con incidente probatorio) per accertare la dinamica e le eventuali responsabilità dell'incidente.

Buda era insieme all'imprenditore Giorgio Oliva, a bordo di un elicottero Robinson di proprietà di quest'ultimo, in territorio valdostano: stavano rientrando dopo una giornata di sci sulle piste. Ma qualcosa è andato storto, complice (forse) la bufera che si stava scatenando: sta di fatto che l'elicottero precipiterà a terra a oltre 3mila metri d'altitudine, in una zona impervia di Cime Bianche Laghi.

Le indagini per accertare eventuali responsabilità

A seguito della caduta venne lanciato un segnale d'emergenza, ma ci vollero diverse ore prima di individuare il luogo dell'incidente. Alfredo Buda è morto sul colpo, Giorgio Oliva invece se l'è cavata, nonostante le brutte fratture: venne dimesso dopo pochi giorni in ospedale. Pilota esperto, Oliva era da almeno 20 anni che solcava i cieli a bordo di un elicottero. Non sarebbe stata la prima volta che i due volassero insieme.

La Procura ha ora disposto una perizia per accertare le eventuali responsabilità dell'incidente, al di là di un malfunzionamento del mezzo, che potrebbero essere imputate a Oliva, che in quei tragici instanti era al comando del velivolo. Come da prassi, la difesa di Oliva a sua volta ha incaricato un consulente di parte. Sia per la Procura che l'accusa hanno nominato dei consulenti militari.