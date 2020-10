Terribile incidente: precipita elicottero, morto dirigente d'azienda

Tragedia sulle montagne della Valle d'Aosta: il bilancio è di un morto e un ferito grave. Sul Monte Breithorn domenica sera è precipitato un elicottero: gli occupanti solo prima avevano lanciato l'allarme per un'avaria. Il mezzo è stato ritrovato intorno a mezzanotte, a oltre 3mila metri di quota: la zona è quella del massiccio del Monte Rosa, sulle Alpi Pennine.

Dirigente d'azienda trovato morto

A bordo dell'elicottero c'erano Alfredo Buda, dirigente di un'azienda bresciana, e l'amico Giorgio Oliva: il primo è stato trovato ormai senza vita, il secondo è stato trasferito in gravissime condizioni in ospedale, a causa di una diffusa ipotermia.

In serata l'elicottero dei soccorsi ha localizzato il mezzo precipitato, ma per via del buio e della nebbia non ha potuto avvicinarsi: la posizione è stata segnalata ai soccorritori via terra di Guardia di Finanza e Soccorso Alpino, che hanno raggiunto la vetta e recuperato il cadavere e il ferito.