Ragazzo ucciso fuori dal bar, il killer: "Sento delle voci"

"Sento le voci, vedo il diavolo". E ancora: "Voglio parlare con un esorcista". Sono alcune delle dichiarazioni, riportate dal Giornale di Brescia, rilasciate agli inquirenti da Petrit Gega, il 52enne di nazionalità albanese accusato dell'omicidio del connazionale Alfonso Kola, 33 anni, ammazzato a coltellate al termine di una furibonda lite, fuori dalla tabaccheria-caffetteria Leonessa, in piazza a Calcinatello.

L'omicidio

I fatti risalgono al 31 maggio scorso. Gega è stato fermato dai carabinieri un'ora dopo aver colpito: i militari hanno bussato alla porta della casa di Lonato dove il presunto assassino, che fa il muratore, vive con la moglie e i figli. Il 52enne sarebbe stato inchiodato dalle immagini delle telecamere delle attività di Via Santa Maria e dintorni: avrebbero ripreso prima la discussione avuta con la vittima, poi l'aggressione fatale con un coltello da cucina.

Il movente

Alfonso Kola è morto poche ore più tardi al Civile di Brescia, dov'era stato ricoverato in condizioni disperate. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Kola e Gega si conoscevano da tempo: non si può escludere che all'origine del delitto ci siano antichi rancori. Ma per ora del movente non c'è traccia: Petrit Gega non ha ancora parlato. Come detto ha invece chiesto un esorcista, e avrebbe ribadito: "Sento le voci".