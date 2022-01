Speed check e case imbrattate: preso il vandalo che ha tenuto in scacco il paese

Per due lunghi mesi aveva tenuto sotto scacco l’intero paese, prendendo di mira soprattutto le persone che gestiscono la comunità civile. Ora ha un nome e un volto, l’uomo responsabile dei numerosi atti vandalici registrati nel piccolo comune di Alfianello, tra ottobre e novembre.

I carabinieri della stazione di Pontevico, in collaborazione con i colleghi della compagnia di Verolanuova, hanno infatti identificato il vandalo: si tratta di un 47enne bresciano. L’uomo è stato individuato grazie all’analisi delle telecamere di video sorveglianza del paese e ad alcune testimonianze. La perquisizione, effettuata nella prima mattina di venerdì nella sua abitazione, ha fornito altri indizi schiaccianti. I militari avrebbero infatti trovato numerose bombolette di vernice spray compatibili con quelle utilizzate per mettere a segno gli atti vandalici e alcuni indumenti identici a quelli indossati dall’autore dei deturpamenti.

Per chi indaga sarebbe stato lui a imbrattare con della vernice nera - per ben due volte - gli speed check installati in paese. Non solo: lo scorso ottobre avrebbe violato il domicilio e imbrattato i muri esterni dell'abitazione di una dipendente comunale (la geometra del Comune). In quell’occasione venne pure danneggiata un’auto utilizzata da un dipendente comunale, alla quale vennero bucate le gomme.

Nei sui confronti è scattata una denuncia a piede libero. Dovrà rispondere dei reati di violazione di domicilio, furto aggravato, danneggiamento, deturpamento e imbrattamento di cose altrui.