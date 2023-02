Ragazzo di 28 anni trovato morto in auto: si pensa al gesto estremo

Tragedia ad Alfianello: nella prima mattinata di oggi (lunedì 20 febbraio), un ragazzo di 28 anni è stato trovato morto all'interno della sua auto. La drammatica scoperta, verso le 7.30, nei pressi di una cascina di via Libertà. L'allarme è scattato dopo la segnalazione di un passante: ha notato l'auto ferma accanto alla carreggiata con un uomo esanime a bordo e ha subito chiesto aiuto al numero unico per le emergenze.

In pochi minuti sono arrivati i sanitari del 118, con un'ambulanza e un'automedica. Una corsa vana, purtroppo: una volta aperta la macchina, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri di Verolanuova per gli accertamenti del caso. Sul corpo del 28enne non sono stati trovati segni di violenza ed è stata esclusa anche l'ipotesi del malore improvviso. I militari avrebbero ben pochi dubbi: si tratterebbe di un gesto estremo.