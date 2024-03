Tir si ribalta sulla Provinciale: strada chiusa per le operazioni di recupero

Stamattina la Sp64 – nel tratto fra Alfianello e Milzano – è rimasta chiusa al traffico a partire dalle 8.30, per permettere le operazioni di recupero del camion protagonista, nel pomeriggio di lunedì 4 marzo, di un brutto incidente mentre stava trasportando un carico di mangimi.

Al volante del mezzo pesante c'era un cittadino straniero, che si stava recando in una vicina azienda agricola per effettuare una consegna. L'incidente è avvenuto verso le 16 e, per fortuna, nessuna persona è rimasta ferita in modo grave.

Per i rilievi sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia locale di Pontevico, che – stamattina – sono stati aiutati dai colleghi della polizia provinciale di Brescia per la gestione del traffico.