Incendio devasta una palazzina: tre famiglie restano senza casa

Le fiamme sono divampate nella tarda mattinata di lunedì dall'appartamento al primo piano di una palazzina di Via Dante Alighieri, in pieno centro ad Alfianello: solo il provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco - arrivati da Brescia, Orzinuovi e Verolanuova - ha evitato il peggio, e cioè che le fiamme si propagassero anche agli edifici vicini.

Tre famiglie senza casa

La buona notizia è che nessuno si è fatto male, ma ampia parte dello stabile è stato dichiarato inagibile: di fatto tre famiglie sono rimaste ora senza casa, e in via temporanea saranno ospitate in altri appartamenti, a carico del Comune.

L'allarme è stato lanciato dagli stessi residenti. L'incendio, come detto, si è scatenato al primo piano per cause ancora in corso di accertamento. I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per spegnere fino all'ultimo focolaio. Ma questo non è bastato, purtroppo, per evitare danni ingenti. E per dichiarare inagibile il palazzo.