Brucia ditta di materiali plastici: nube nera, paura per la diossina

Il pauroso incendio è stato domato dopo una notte e una mattina di superlavoro, in tutto più di 12 ore senza sosta: in campo decine di Vigili del Fuoco e varie squadre arrivate un po' da tutta la provincia, da Brescia, Chiari, Orzinuovi, Verolanuova e perfino Lumezzane e Salò. Nessuno si è fatto male, e questo è un bene: ma la conta dei danni si è già fatta pesante, si stima possano essere centinaia di migliaia di euro. E restano da vedere gli effetti dell'incendio sull'ambiente: non solo sull'aria, ma per acqua e terreno.

E' la cronaca del rogo (accidentale) divampato martedì sera alla Rpf srl di Via Mazzini ad Alfianello, azienda specializzata nel recupero e trattamento di materie plastiche. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 23: per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe preso fuoco il capannone dedito alla raccolta e allo stoccaggio del prodotto finito, ovvero del materiale plastico già recuperato e pronto per essere riutilizzato.

Fumo denso e nero nel cielo

Sono bastati pochi minuti affinché le fiamme divampassero alte nel cielo. Un fumo denso e nero ha avvolto tutta la zona: c'è chi dice di averlo “annusato” anche a centinaia e centinaia di metri di distanza. Come detto ci sono volute parecchie ore per far rientrare l'allarme. Con mezzi e attrezzature speciali i pompieri hanno lavorato tutto la notte per domare fino all'ultimo focolaio: in tal senso le operazioni sono poi proseguite anche mercoledì mattina.

Ma sono in corso anche ulteriori accertamenti di rito: dai danni al capannone all'eventuale impatto ambientale dell'evento. In particolare, si segnala l'intervento di Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente: i tecnici sono arrivati tardi per intercettare l'eventuale presenza di diossina nell'aria, ma verranno analizzati sia i terreni che le acque circostanti.