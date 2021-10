Imbrattati tutti gli autovelox e la casa di un dipendente comunale

La prima segnalazione (relativa agli autovelox) via Facebook, poi la mobilitazione vera e propria e le indagini avviate da Carabinieri e Polizia Locale: come scrive il Giornale di Brescia, ad Alfianello è caccia ai vandali che in pochi giorni non solo hanno imbrattato gli speed check appena installati in paese, ma anche l'abitazione di una dipendente comunale (la geometra del Comune) e pure danneggiato un'auto, a cui sarebbero state bucate le gomme e che sarebbe stata anche imbrattata con della vernice.

Vandalismo o vendetta?

In paese ci si chiede il perché di quanto accaduto. Dalle prime indiscrezioni sulle indagini in corso, sembra esclusa la pista dei vandali e basta: le circostanze allora potrebbero far pensare a una sorta di “vendetta” per qualche multa non gradita, o un'altra contestazione diretta contro il municipio.

In ogni caso, siamo di fronte a un reato (nello specifico il danneggiamento) e quindi chi ha sbagliato pagherà: al vaglio degli investigatori ci sarebbero sia le immagini delle telecamere di videosorveglianza che alcune testimonianze, forse decisive.