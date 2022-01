Autovelox imbrattati, gomme tagliate al dipendete del Comune: preso dai carabinieri

Alla fine il vandalo seriale è finito nelle mani dei carabinieri di Pontevico, supportati nelle indagini dai colleghi di Verolanuova. Era ricercato da tempo: un 46enne bresciano è stato denunciato con l'accusa di violazione di domicilio, furto aggravato, danneggiamenti e deturpamento di cose altrui.



Secondo quanto ricostruito dai militari, tra ottobre e novembre avrebbe coperto con della vernice spray due autovelox nel comune di Alfianello, avrebbe tagliato le gomme dell'auto di un dipendente del municipio e – inoltre – sarebbe entrato nel giardino di un altro impiegato del Comune, imbrattando con alcune scritte i muri dell'abitazione.

Non sono state rese note le motivazioni degli atti di vandalismo, ma – visti gli obiettivi – non si esclude che all'origine ci sia un'assurda vendetta per qualche multa.