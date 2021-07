Lite per la precedenza, due camionisti si picchiano nel piazzale dell'azienda

L'allarme per un “evento violento” è stato lanciato poco dopo le 9 di mercoledì mattina: all'Alfa Acciai di San Polo due camionisti sono venuti alle mani all'ingresso dell'azienda, a quanto pare per una questione di precedenza. Ovvero: il litigio si è scatenato sul dibattere su chi dovesse passare per primo.

In pochi attimi sono volati gli stracci, prima parole pesanti e poi anche botte e spintoni: ad avere la peggio un 48enne, che è stato medicato sul posto e poi trasferito in codice verde alla Poliambulanza. Sull'accaduto indagano gli agenti della Questura di Brescia, intervenuti per i rilievi. Resta da vedere se la vicenda si conclude qui o se proseguirà con una querela di parte.