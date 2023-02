Papà scomparso, è stato avvistato e sta bene: allontanamento volontario

Per i carabinieri di Salò non ci sarebbero dubbi: Alessio Massardi, il 38enne di Villanuova sul Clisi di cui non si avevano notizie da lunedì, si sarebbe allontanato volontariamente dalla sua abitazione, forse a causa di alcuni dissidi in famiglia.



Stando alle ultime informazioni trapelate, l’uomo - padre di due figli piccoli - non avrebbe lasciato la Valsabbia: nella giornata di mercoledì 7 febbraio sarebbe stato avvistato due volte nei dintorni di Villanuova. Ricevute le segnalazioni, i militari hanno fatto i dovuti controlli, senza però trovare il 38enne al quale rivolgono un appello: "Sarebbe meglio se ci comunicasse personalmente la sua intenzione di non fare rientro a casa, perché da giorni lo stiamo cercando ovunque."

A dare l'allarme era stata la moglie: il 38enne si è allontanato a bordo della sua della sua Bmw Mini verde targata ED757GN. L'auto era anche stata avvistata in una stazione di servizio in tangenziale a Rezzato.

Massardi avrebbe spento il cellulare e non avrebbe dato più sue notizie alla moglie, così come agli altri familiari e agli amici, ma per chi indaga non avrebbe manifestato intenti autolesivi e starebbe bene. In caso di avvistamento, si prega di chiamare subito la caserma dei Carabinieri di Salò.