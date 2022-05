"Non sto bene", crolla a terra davanti alla sua bimba: così è morto Alessio

Si è accasciato a terra mentre portava la sua bimba (di 7 mesi) col passeggino, di fronte alla farmacia di Sopraponte, a Gavardo: è stato rianimato a lungo, forse quasi mezz'ora, poi trasferito d'urgenza al Civile, in elicottero. Ma è spirato in tarda serata. Questo il triste destino di Alessio Gamba, 42 anni: originario di Bedizzole, da tempo abitava a Gavardo con la compagna.

"Mi sento poco bene"

“Mi sento poco bene”, avrebbe riferito alle farmaciste della Farmacia Pasini martedì pomeriggio intorno alle 17. Poi è uscito dal negozio, ha fatto pochi passi, qualche decina di metri ed è crollato a terra. Due donne sono corse in farmacia a chiedere aiuto: le farmaciste di turno hanno allertato il 112 e poi tentato di rianimarlo, seguendo le indicazioni dei sanitari al telefono.

In seguito è arrivata l'automedica di Gavardo, un'ambulanza dell'Anc della Valle del Chiese: ancora rianimato sul posto, poi trasferito in ospedale dove ad attenderlo c'era l'elicottero, decollato da Brescia. Con l'elisoccorso è stato trasportato al Civile – dove è arrivato intorno alle 18 – e ricoverato in Rianimazione. Il suo cuore si è fermato, per sempre, solo poche ore dopo.

Venerdì il funerale

La salma è stata ricomposta alla Casa del commiato delle Onoranze funebri Scaroni in Via Gavardina a Bedizzole, visite consentite dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 19.30: il funerale verrà celebrato venerdì pomeriggio nella parrocchia di Santo Stefano a Bedizzole. Oltre all'amata figlioletta Vittoria, di soli 7 mesi, Alessio Gamba lascia la compagna Fabiana, la mamma Loredana, il papà Giuliano.