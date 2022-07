Giovane papà scomparso nel lago, ricerche ancora senza esito

Sono proseguite fino a tarda notte, e poi riprese all'alba di lunedì, le ricerche di Alessandro Redaelli, il giovane padre (41 anni) scomparso nelle acque del lago di Garda domenica pomeriggio, a largo del porto di Rivoltella. Era in barca insieme alla moglie e ai suoi due figli piccoli quando si è tuffato e non è più riemerso: è stata proprio la moglie a lanciare l'allarme al numero di emergenza 1530, intorno alle 15.40.

Ricerche senza esito

La macchina dei soccorsi si è subito mobilitata, per ora senza esito. Sono impegnati nelle ricerche uomini e mezzi di Guardia Costiera e Vigili del Fuoco, con il supporto dei Volontari del Garda per le ricerche in profondità, grazie a strumenti sonar e rov. Le ricerche di superficie sono state affidate all'elicottero dei Vigili del Fuoco, in acqua anche con un mezzo navale, e a due unità della Guardia Costiera. Intervenuti anche i sommozzatori che si sono immersi nel punto dove per l'ultima volta era stato visto il 41enne. Si continua a cercare.