Esce a pescare, muore annegato nel torrente: la vittima è un noto medico

È il medico urologo Alessandro Piccinelli, 61 anni, la vittima del tragico incidente di Pasqua in Valbondione, provincia di Bergamo: il corpo è stato ritrovato nella notte tra domenica e lunedì al termine di affannose ricerche a cura della VI Delegazione orobica del Soccorso Alpino, con 10 tecnici impegnati, e ancora Carabinieri e Vigili del Fuoco. L'attivazione dei soccorsi – sul posto anche l'automedica – è giunta nella tarda serata della domenica di Pasqua, per il mancato rientro di un uomo.

Piccinelli, come riferito dagli stessi familiari che lo aspettavano a casa per cena, era uscito dalla sua abitazione di Lizzola, frazione di Valbondione – abitava a Curno, questa era la sua seconda casa di montagna – per andare a pescare, come faceva spesso, lungo il torrente Bondione. È qui che per cause in corso di accertamento si è consumata la tragedia: complice il maltempo, Piccinelli potrebbe essere scivolato e annegato nel torrente. I soccorritori lo hanno ritrovato senza vita a poche ore dalla scomparsa.

Alessandro Piccinelli: chi era la vittima

La salma verrà presto restituita ai familiari, che potranno così organizzare i funerali. Piccinelli era medico conosciuto e stimato. Si era laureato a Brescia in Medicina e chirurgia, poi specializzato in Chirurgia generale e infine (a Milano) in Urologia. Attualmente era consulente urologo del reparto di Urologia del Policlinico San Marco di Zingonia. Al termine degli studi aveva subito intrapreso un'intensa attività di ricerca negli Stati Uniti, nell'ambito della Chirurgia renovascolare e trapianto renale, prima alla Cleveland Clinic Foundation (in Ohio) poi alla Lahey Clinic di Burlington, Massachussett.

Tra il 2002 e il 2011 è responsabile della sezione autonomia di Urologia mininvasiva all'istituto clinico Humanitas di Rozzano, dal 2013 al 2018 è responsabile dell'unità di Urologia alla clinica Castelli di Bergamo. Nel 2017 inizia la collaborazione con il gruppo San Donato, prima al policlinico San Pietro e poi al San Marco di Zingonia. Piccinelli è autore e coautore di 14 testi scientifici pubblicati in riviste di respiro nazionale e internazionale.