Stroncato dalla malattia, muore ex imprenditore e storico volontario: paese in lutto

"Rimarrà sempre nei nostri cuori Alessandro Paganotti. Il nostro pensiero va alla moglie Franca, ai figli e ai nipoti che hanno condiviso la sua missione altruistica. Il Gruppo Cri di Erbusco, il Comitato Cri di Palazzolo, i gruppi Pensionati di Erbusco, Villa e Zocco e l'Amministrazione comunale gli sono immensamente grati".

Così la Croce Rossa di Erbusco e di Palazzolo, insieme al Comune di Erbusco, ricordano Alessandro Paganotti, volontario ed ex imprenditore erbuschese, morto all'età di 70 anni stroncato dalla malattia. Era stato ricoverato in ospedale una settimana prima di Natale.



In paese lo conoscevano tutti, anche grazie al suo impegno nella locale Cri come volontario, un impegno quasi a tempo pieno dopo la pensione raggiunta nel 2013. I malati bisognosi di un trasporto in ambulanza sempre chiedevano di lui, per la sua gentilezza e la sua empatia.

Paganotti lascia nel dolore moglie e figli. Le esequie saranno celebrate domani, mercoledì 3 febbraio, nella chiesa parrocchiale di Erbusco. Il corteo funebre partirà alle 15 dalla casa del commiato Remondina di Rovato.