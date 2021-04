Ragazzo bresciano trovato morto in casa a soli 23 anni

E' una vicenda ancora avvolta nel mistero, su cui solo l'autopsia probabilmente riuscirà a fare chiarezza. L'hanno trovato morto in casa domenica mattina, a soli 23 anni: questo il triste destino di Alessandro Cionfoli, brillante “cervello in fuga” bresciano (abitava a Bagnolo Mella) che da qualche mese si era trasferito a Barcellona, e da qui coordinava la start-up Clinic Trusted, di cui era cofondatore oltre che direttore operativo.

Trovato morto in casa: shock di genitori e fratelli

La notizia in poche ore ha fatto il giro del paese dove abitano i suoi genitori, entrambi molto conosciuti: la madre Annamaria è insegnante all'istituto Capirola di Ghedi, il padre è amministratore delegato dell'azienda Gifran. Oltre a loro lo piangono la sorella Francesca e il fratello Cristiano. I familiari l'hanno saputo direttamente dalla polizia catalana, mentre cercavano di mettersi in contatto con Alessandro che però non rispondeva più al telefono.

L'ipotesi più accreditata è quella di un malore improvviso, forse un arresto cardiaco: ma soltanto l'esame autoptico, disposto dalle autorità catalane, farà luce sulle cause del decesso. Solo a seguito dei detti approfondimenti la salma sarà liberata e potrà tornare in Italia per funerali e sepoltura.

Una breve ma già brillante carriera

Alessandro si era diplomato al liceo scientifico Pascal di Manerbio, e poi laureato alla Bocconi di Milano dopo un'esperienza di Erasmus all'università Corvinus di Budapest. Nella sua seppur breve carriera non mancavano già esperienze di livello: uno stage alle Generali di Budapest, alla Camera di commercio italiana di Hong Kong e Macao, due esperienze a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Prima di approdare a Barcellona, dove ha trovato la morte. Lui stesso amava definirsi un “cittadino del mondo”.