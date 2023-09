Malore nel pozzo, operaio muore in ospedale: le lacrime della madre

È morto 15 giorni dopo un infortunio sul lavoro, a soli 46 anni. Questo il tragico destino di Alessandro Baggi, operaio di Sorisole (Bg) conosciuto anche nel Bresciano: da giovane era infatti un assiduo frequentatore del Number One di Corte Franca.

Baggi è spirato, martedì 19 settembre, in un letto dell’ospedale di Bergamo dove era stato trasferito d’urgenza in seguito all’infortunio: era ricoverato, in coma farmacologico, nel reparto di terapia intensiva.

Un calvario cominciato lo scorso 4 settembre a Dossena (Bg): il 46enne aveva respirato gas tossici all’interno del pozzo dove stava lavorando, in seguito all’esplosione di una bomboletta che stringeva tra le mani.

Inizialmente le sue condizioni non sembravano critiche: Baggi era stato portato dai colleghi al vicino ospedale, poi il trasferimento al Papa Giovanni XXIII e l’aggravarsi, inaspettato, del quadro clinico.

La sua morte ha gettato nello sconforto amici e colleghi oltre all’intera comunità di Sorisole che si sta stringendo attorno alla madre e alle tre sorelle del 46enne. Un nuovo grave lutto per la famiglia: solo tre anni fa, nella primavere del 2010, avevano dovuto affrontare l’improvvisa e prematura scomparsa di Sebastian, il fratello minore di Alessandro morto tragicamente, a soli 29 anni, per un malore accusato mentre faceva il bagno in Versilia.

Ancora da stabilire la data dei funerali: sul corpo del 46enne è infatti stata disposta l’autopsia, per fare luce sulle cause del decesso.