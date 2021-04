Alessandria, crolla capannone Amazon in costruzione: un morto e 5 feriti

Crollo del capannone di Amazon in costruzione nel Marengo Retail Park di Alessandria | Un morto e cinque feriti | Incidente sul lavoro | 29 aprile 2021

Terribile incidente nella mattinata di oggi, giovedì 29 aprile 2021, nel cantiere di costruzione del nuovo centro di smistamento Amazon all'interno del Marengo Retail Park di Alessandria. In seguito a un crollo è morto Flamur Alsela, un operaio albanese di 50 anni, residente nel Bresciano, e altri cinque lavoratori sono rimasti feriti. Di questi, uno è gravissimo. Pare che il 50enne abitasse a Chiari e fosse caposquadra per un'azienda edile della nostra provincia.



Sul posto – scrivono i colleghi di Torinotoday – sono interventui i vigili del fuoco, i sanitari per i soccorsi, i carabinieri e gli ispettori dello Spresal dell'Asl di zona. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Alessandria e Novi Ligure. A cedere, secondo i primi riscontri, sarebbe stata una lastra in cemento armato precompresso che avrebbe provocato la caduta di un solaio. "Durante una fase di gettata è avvenuto il cedimento di una trave - riferisce Paolo Tolu, sindacalista della Feneal-Uil sul posto da questa mattina -. Non si capisce, ancora, la causa di questo cedimento, che ha portato giù altre campate. Sei persone stavano lavorando in quel momento su quella parte di cantiere. Hanno fatto un volo di almeno sei metri. Cerchiamo sempre di sollecitare e di tenere un'attenzione alta sulla sicurezza, probabilmente questo non è sufficiente. Ma più volte siamo venuti a controllare questo cantiere e i lavoratori sono sempre stati molto attenti, le norme venivano sempre applicate".

Amazon: "Incidente terribile, siamo a disposizione delle autorità"

"Si tratta di un incidente terribile. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alle famiglie delle persone coinvolte. Restiamo a disposizione delle autorità competenti per qualsiasi necessità", è il commento di Amazon, in una nota, all'incidente accaduto.

