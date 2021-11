Scomparsa nel nulla la 15enne Alessandra Spotti, ricerche in corso

Le ricerche sono estese a tutta la Lombardia e non solo. Continua l'apprensione per la scomparsa della 15enne cremonese Alessandra Spotti, allontanatasi da casa lunedì 25 ottobre.

Pare che si tratti di una fuga 'romantica' con un 18enne, che la minore frequenta da un paio di mesi. La mattina del 25, la giovanissima era uscita per andare a scuola, ma non ha fatto più rientro a casa. I genitori hanno immediatamente denunciato la scomparsa. Tutti e due i cellulari dei ragazzi risultano spenti: si ipotizza che abbiano preso il treno e raggiunto un’altra città. Nel frattempo la Questura di Cremona, in collaborazione con le Questure di altre province tra cui quella di Brescia, ha attivato le ricerche su tutto il territorio.

I genitori di Alessandra, mamma Serenella e papà Giovanni, hanno rotto il silenzio iniziale chiedendo aiuto anche su Facebook e Instagram: "Attenzione. Scomparsa da Cremona lunedì 25 ottobre. Si chiama Alessandra Spotti, 15 anni. Per qualsiasi segnalazione contattare le forze dell’ordine. Condividete, grazie!". Il post ha ricevuto migliaia di condivisioni e in aiuto è arrivato anche l'attore Alessandro Borghi, che l'ha rilanciato in una 'storia' del suo profilo Instagram.