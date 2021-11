Ritrovata a Torino la 15enne Alessandra Spotti: era scomparsa lunedì a Cremona

Alessandra Spotti, la 15enne scomparsa da Cremona lunedì 25 ottobre, è stata ritrovata a Torino. La svolta è avvenuta quando – una volta finiti i soldi – il 18enne con cui era fuggita si è fatto prestare un telefono, chiamando un amico.



In un primo momento il giovane ha dichiarato di trovarsi a Piacenza, poi ha 'confessato' dicendo di essere nel capoluogo piemontese. A quel punto sono subito partite le ricerche.



Gli uomini della Squadra Mobile di Cremona, al comando di Marco Masia, sono riusciti in pochi minuti a rintracciare la posizione dello smartphone utilizzato per la chiamata: stamattina alle 10 hanno ritrovato la coppia alla stazione ferroviaria.





Alessandra, in quanto minorenne, verrà sentita negli uffici della Questura insieme alla mamma. Il 18enne verrà subito riaffidato ai genitori.