Lutto nel mondo della politica e del sindacato: nella prima mattinata di ieri, sabato 24 febbraio, si è spento Aldo Gregorelli, intellettuale e figura di spicco della Cisl, come della politica bresciana. Nato il 24 luglio del 1937 a Villa Carcina, è spirato all’ospedale Richiedei di Gussago: aveva 86 anni.

Chi era Aldo Gregorelli

Dopo la laurea in Sociologia, conseguita all’università di Trento, i primi passi nella politica locale: prima come assessore, poi dal 1964 al 1970, come sindaco della sua cittadina natale. Nel 1979 l’inizio del lunghissimo impegno nel sindacato Cisl di Brescia: iscritto alla segreteria nel 1979, dal 1985 al 1987 ne fu il segretario generale. Infine l’ingresso in parlamento: dal 1989 al 1992 alla Camera, con la Democrazia Cristiana; e poi - la successiva legislatura - al Senato con i Popolari.

Il ricordo della Cisl

“Con la sua appassionata intelligenza – ha sottolineato Alberto Pluda, segretario generale della Cisl provinciale – Gregorelli ha guidato il sindacato in un particolare e stimolante periodo storico, valorizzando la molteplicità delle componenti dell’organizzazione, leggendo approfonditamente una realtà in grande trasformazione, contribuendo alla crescita e all’affermazione del ruolo politico e culturale dei corpi sociali intermedi e ad una loro consapevole e piena assunzione di responsabilità”.

L'ultimo saluto

Gregorelli lascia nel dolore la moglie Lina, il figlio Paolo e le adorate nipoti Rebecca e Vittoria. Il funerale sarà celebrato alle 14.30 di domani (lunedì 26 febbraio) nella chiesa parrocchiale dei Santi Emiliano e Tirso partendo dalla sala del commiato Foresti dov'è allestita la camera ardente.