Alcol ai minori nelle festa di fine scuola al bar: arrivano i carabinieri

Erano minorenni ma avevano in mano cocktail alcolici, serviti dal barista. I carabinieri della Compagnia di Salò hanno "rovinato" la festa a circa 150 ragazzi valsabbini riunitisi in un locale di Vestone per celebrare la fine dell'anno scolastico.

Giunti sul posto - forse perché chiamati da alcuni residenti nella zona - i militari hanno interpellato tre ragazzini, scoprendo che stavano bevendo alcolici, in particolare cocktail. Una 14enne invece aveva in mano un superalcolico. Dopo avere chiamato i genitori della giovane, i militari hanno sanzionato il titolare del locale.

La serata dei carabinieri si è conclusa solo diverso tempo dopo: i militari, come riporta il quotidiano Bresciaoggi, si sono fermati a lungo per evitare che i ragazzini alterati dall'alcol salissero sui loro motorini, provocando guai ancora maggiori.