Sta male mentre passeggia e muore sotto gli occhi dell'amico

Tragedia giovedì mattina sui boschi sopra Albino, in provincia di Bergamo a pochi chilometri dal lago d'Iseo. Un uomo di 63 anni di origini albanesi, ex autista da poco andato in pensione, si è sentito male poco dopo le 11 mentre stava camminando lungo un sentiero, in compagnia di un amico, non lontano dal santuario della Madonna della Neve.

Prima l'infarto, poi la caduta

Sarebbe stato colto da un infarto, che l'ha fatto cadere a terra: in luogo impervio, è poi ruzzolato per diversi metri verso la valle. Tutto questo sotto gli occhi dell'amico che era con lui, che ha subito allertato i soccorsi. La centrale operativa ha inviato sul posto i tecnici del Soccorso Alpino oltre che ai sanitari arrivati a bordo dell'elicottero, decollato da Bergamo.

Purtroppo per lui non c'è stato niente da fare: rianimato a lungo, ma senza successo. La salma è stata ricomposta e trasportata a valle. I rilievi, affidati alla Polizia Locale, hanno confermato la morte per cause naturali. In serata è arrivato il nulla osta alla sepoltura da parte della magistratura. A breve saranno rese note le date dei funerali.