Una tragedia immensa: il piccolo Alberto ucciso da un tumore a soli 5 anni

Una tragedia immensa, che ha lasciato tutto il paese nello sgomento. Dello piange la scomparsa di un bimbo di soli 5 anni: un piccolo guerriero che ha lottato per anni contro un tumore, un male terribile che l'ha strappato per sempre dalle braccia di mamma e papà.



"Questo bimbo è come se ognuno di noi l’avesse perso. Gli volevamo bene tutti. Addio piccolo angelo", "un bambino meraviglioso. Il tuo sorriso è indimenticabile": sono solo alcuni delle centinaia di messaggi di cordoglio affidati ai social network dagli abitati di Dello, paese dove il piccolo Alberto Crotti era cresciuto.

Tutta la comunità in queste ore segnate dal dolore si è stretta attorno ai genitori, mamma Sofia e papà Stefano, che da anni gestiscono un noto negozio in paese. Oltre a mamma e papà lascia il fratellino Filippo.

A diffondere la drammatica notizia, nel pomeriggio di sabato, è stato don Valerio Mazzotti con un post sul gruppo Facebook del paese: "L’intricato e, apparentemente, insensato intreccio di fili che la nostra vita ci sembra quaggiù, ci sarà svelato in Cielo per quel che è veramente: una meravigliosa opera d’arte sapientemente tessuta dal Padre, a nostra insaputa, ma per la nostra vera felicità", ha scritto il sacerdote. L'ultimo saluto al piccolo Alberto sarà celebrato in forma privata nel pomeriggio di lunedì.