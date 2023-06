Brescia, le lacrime per Alberto: "Ci mancherai, principe dei fiori"

È morto Alberto Brugnolo, il fiorista più famoso di Brescia. Dal 1965 era il titolare del negozio Alloni Fiori di Via XX Settembre: in tanti, tantissimi sono passati da lui almeno una volta nella vita, ancora di più quelli che ricordano le sue vetrine sempre addobbate. Piene di vita, come lo era lui: finché la malattia con cui lottava da tempo non ha avuto la meglio.

Il negozio

Aveva messo a disposizione dei bresciani la sua esperienza, maturata in Europa e in America: in particolare il Florida, la patria delle orchidee che erano il suo "fiore" all'occhiello. Alloni Fiori è stato inoltre il primo negozio della città che, tramite Interflora, permetteva di inviare omaggi floreali in tutto il mondo. Per decenni Alberto Brugnolo ha regalato "fiori e scenografie esclusive in qualunque ambiente".

I funerali

La salma riposa al Civile, dove è stata allestita la camera ardente: il funerale sarà celebrato lunedì pomeriggio, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria della Vittoria. "Purtroppo il principe dei fiori con la sua maestria, la sua squisita gentilezza e il suo indimenticabile sorriso, ci ha lasciato un grande vuoto e tanta tristezza", si legge in uno dei tanti messaggi di cordoglio arrivati in queste ore.