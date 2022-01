Morto in un incidente, l'addio ad Alberto: "Eri una persona splendida, un imprenditore brillante"

Oggi pomeriggio, alle 15, saranno celebrate a Rovato le esequie di Alberto Bergomi, l'imprenditore di 34 anni vittima dell'incidente stradale avvenuto domenica sulla Corda Molle, in territorio di Torbole Casaglia.

Il corteo funebre partirà alle 14.40 dall'abitazione di via Asseselli 5 a Erbusco, dove il 34enne abitava insieme alla compagna Stefania. Oltre a lei, lascia nel dolore il papà Valerio e le sorelle Saba e Sabrina. Al termine della messa, il feretro verrà portato nella tomba di famiglia nel cimitero di Cazzago San Martino.

Alberto Bergomi era molto conosciuto in paese e in tutta la Franciacorta, per la sua attività di famiglia: la celebre Bergomi Costruzioni, fondata nei primi anni Settanta dal padre e da poco passata nelle mani del figlio 34enne. Era molto attivo anche nella vita “istituzionale”, da un paio d'anni presidente di Ance Giovani, l'Associazione nazionale costruttori edili. Appassionato di ristorazione, insieme ad alcuni soci gestiva il locale "Retroscena" di piazza Palestro e il ristorante "Al Malò", sempre a Rovato, quest'ultimo da poco premiato dalla guida del Gambero Rosso.

Non si contano i messaggi di cordoglio apparsi negli ultimi giorni, sui giornali e sui social media: "Il Gruppo Giovani si stringe attorno al dolore della famiglia e di tutte le persone che vogliono bene a Alberto Bergomi, presidente di ANCE Giovani Imprenditori Edili Brescia e membro di GPP – si legge in una nota di Giovani per un Progetto, associazione costituita dalle singole associazioni di categoria di ragazzi bresciani –. Il nostro Albe, come l’abbiamo sempre chiamato noi. Una persona splendida, un imprenditore brillante, con un grande cuore e un’innata signorilità. Il tuo sorriso ci sarà in ogni progetto portato a termine. Terremo la tua vitale energia sempre con noi".