Precipita per 50 metri in un dirupo e muore: era il papà di due giovani figlie

È Alberto Berardi la vittima del tragico incidente in montagna, in Val Rendena: residente a Brescia, in Via Repubblica Argentina, sabato notte è stato ritrovato senza vita in un ripido canale nei boschi sopra Pinzolo, nella zona Ruìne di Berghem. Escursionista appassionato e innamorato del Trentino, da più di 30 anni andava in vacanza a Pinzolo, dove aveva anche una seconda casa: è stata la moglie a dare l’allarme al 112, sabato sera poco prima delle 20.30, non vedendolo più rientrare a casa. Berardi, 64 anni e da poco andato in pensione, era uscito per andare a funghi e non ha fatto più rientro.

Le ricerche

Questo perché ha perso la vita a causa dei violenti traumi riportati dopo una brutta caduta: sarebbe scivolato nel pendio per oltre 50 metri, in una zona che conosceva bene e frequentava abitualmente, e che pure l’ha tradito. Le operazioni di ricerca sono partite dalla località Ponte Canale, dove l’uomo aveva parcheggiato la sua auto. Coinvolti nelle operazioni gli operatori di Pinzolo del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco di Pinzolo, Carisolo e Giustino, il Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Tione, i Carabinieri di Carisolo e i Forestali, in applicazione del protocollo anti-orso.

Le squadre hanno percorso le strade forestali e perlustrato i pendii circostanti fino a ritrovare, intorno alle 23, alcuni reperti e, successivamente il corpo senza vita dell’uomo. Dichiarato il decesso e ottenuto il nullaosta per la rimozione della salma, i soccorritori hanno allestito un ancoraggio per calare la barella fino alla strada sottostante. La salma è stata quindi trasferita alla cappella mortuaria di Pinzolo per essere poi riconsegnata ai familiari.

Il funerale

Già fissata la data dei funerali, che saranno celebrati mercoledì pomeriggio a Brescia, alle 15.30 nella parrocchia di Santa Maria Vittoria: prima di allora sarà possibile fare visita a Berardi nella camera ardente allestita alla Poliambulanza. Molto conosciuto in città e non solo, per tanti anni è stato dipendente dell’Istituto zooprofilattico della città: come detto, da pochi mesi era andato in pensione. Lascia nel dolore la moglie Elda, le figlie Cristina e Michela, il nipotino Matteo, le sorelle Emanuela ed Elisabetta.